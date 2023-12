Loomaarst hoiatab: puugid ei pea jõule! Parim kingitus lemmikloomale on tervis

„Puugikaitsevahenditele mõeldes tuleb hinnata ennekõike seda, milline talv on akna taga. Kui väljas on külm, temperatuur langeb alla nulli, piisab ühest kaitsevahendist, aga kui temperatuur muutub – on kord soe, siis jälle külm või niiske –, tuleb kombineerida vähemalt paari kaitsevahendit nagu suvel,“ räägib Evgenia sellest, kuidas kaitsta oma lemmiklooma talvel puukide eest.

„Talvel unustavad neljajalgsete omanikud sageli kaitse puukide eest. Talved pole meil kaugeltki nii külmad kui kümmekond või mitukümmend aastat tagasi, nii et kuni temperatuur on ebastabiilne ja päeviti lausa plussis, on parasiidid endiselt aktiivsed. Puugid on erksad ja võivad sinu lemmikule sattuda ka siis, kui ta lumes möllab. Seega tuleb kindlasti hoolitseda looma kaitse eest,“ hoiatab ekspert.

KIKA ekspert Evgenia Sveshnikova sõnul on pühade ajal armastatud lemmikloomade meelespidamine väga hea otsus, kuid veelgi parem on see, kui kuusepuu all on midagi, mis mitte ainult ei rõõmusta, vaid on ka kasulik tervisele: „On ju teada, et suurim kingitus ja õnn on tunda end hästi ning olla aktiivne.“

aastaajal ei tasu valida ultraheliripatseid – kui loom lumes ukerdab, saavad need sageli märjaks ega paku kaitset. Need tuleks asendada veekindlate vahenditega – magnetitega. Lisaks võib valida parasiidivastase kaelarihma ning tilgad või tabletid.“

Parim kingitus – tervis

Peremehed rõõmustavad oma lemmikuid jõulude puhul mitmesuguste kingitustega, nagu kaunid pleedid, mänguasjad, maiused, joogid või kausid, ega unusta hoolitseda ka nende piduriiete eest. Lisaks koguvad populaarsust spetsiaalselt lemmikloomadele mõeldud advendikalendrid.

Evgenia sõnul on see meeldiv nii lemmikloomale kui ka omanikule, kuid seejuures võiks meeles pidada kõige tähtsamat – tervist: „Muidugi, kingitused rõõmustavad ja on vajalikud, aga kui peab valima, siis eelista alati kõigepealt kaitset ning head enesetunnet – see on parim kingitus.“

Pühade ajal on omanikel sageli kiusatus pakkuda oma lemmikule toitu otse pidulaualt. Ta ütleb, et raske on sellele tungile mitte järele anda. Meie peaolaual on tihtipeale sellised toidud nagu šokolaad, pähklid ja sibulad, mis võivad olla tundliku looma organismile surmavad. Evgenia sõnul on parem anda oma lemmikule maiust-toidulisandit, mis on ühtaegu maitsev ja tervislik.

„Samuti tuleb olla ettevaatlik kaunistustega. Näiteks on meie lemmikjõululill ehk jõulutäht kassidele mürgine. Kuigi see pole eluohtlik, võib see maitsmisel või lakkumisel põhjustada kõhuvalu ja -lahtisust. Mürgistuse korral on alati kasulik, kui ravimikapis on kaltsiumkriidi ja vulkaanilise klinoptiloliidi lisand, mis aitab organismist väljutada toksiine,“ selgitab ta ning lisab, et see lill ei paku huvi kõigile lemmikloomadele, nii et kui on näha, et kassile see taim ei meeldi, võib ta kodus silmailu pakkuda.

Evgenia hoiatab, et looma käitumist tuleks pühade ajal hoolega jälgida: „Kui on näha, et lemmikloom on muutunud loiuks, oksendab, on võimalik, et ta neelas alla midagi sobimatut või sai midagi kätte pidulaualt. Seega, kui kahtlustad, et nii võis juhtuda, võta kohe ühendust oma loomaarstiga.“

Kika ekspert Evgenia Sveshnikova võtab oma jutu kokku nii: pühad on maagiline ja rõõmurohke aeg, kuid nõuab ka eritähelepanu. „Nautige seda aega koos oma armastatud lemmikloomadega, kuid pidage meeles, et meie väikeste sõprade tervis sõltub ilmselt kõige rohkem meie hoolitsusest ja otsustest,“ rõhutab Evgenia lõpetuseks.