Enamik omavalitsustest jätab ilutulestiku korraldamata, Jõhvi annetab raha hoopis kodututele loomadele

Ilutulestik ehmatab linde ja paneb neid ära lennates ja uusi puhkamiskohti otsides kulutama palju enam energiat kui nad muidu kasutaksid, ja seda ajal, mil toiduga on kitsas ning õues on külm;

Loomus kutsub kõiki üles oma hoolimist lindudesse, loomadesse ja teistesse inimestesse väljendama ilutulestiku laskmisest loobumisega. „On aeg see ajast ja arust traditsioon jätta sinna, kus on selle koht - ajalukku,“ ütles Loomuse kommunikatsioonijuht Farištamo Eller.

Peamisteks põhjusteks, miks mitte ilutulestikku korraldada, on omavalitsused toonud raha ja keskkonna. Jõhvi vallavalitsus teatas, et eraldavad raha hoopis loomade varjupaigale Grey Dogs OÜ. Keila linnavalitsus istutab selle asemel parkidesse sibullilli, et nautida kevadel lilleilu, mis kestab oluliselt kauem kui hetkeline tulevärk taevas. Rakveres on ilutulestiku asemel Vallimäel esineja. Mitmed kohalikud omavalitsused ei ole kunagi ilutulestikku korraldanud, sh Peipsiääre vald, Toila vald ja Tartu vald.