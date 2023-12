Palvetasin, et tulistamine lõpeks! Kui juhtkoer peab toime tulema aastavahetuse paukude, pimeda perenaise ja iseendaga

Langeb lund, langeb lund, langeb lund! Sügis on porihall. Ta toob inimese hinge väsimuse, tüdimuse, tülpimuse. Langevate lehtede aeg, varasügis, on natuke isegi romantiline. Lõhnab veel mulla, muru, puukoore järele. Maha pudenenud lehed, iseäranis vahtralehed, on imelised. Lapsed sõeluvad puie all, korjavad kimpudesse mitmesuguse kuju- ja värviga puulehekesi. Nojah, jäme vihmapiisk, külm ja kare, see ei ole kuigi sümpaatne, aga eks ole ju teada tõde, et iga ilma jaoks on olemas tarviline riietus.