TAHAKS KOJU | Rõõmsameelne Freya jõudis kahjuks uuesti varjupaika

Väga uhke rõõmsavärvilise karvakasukaga Freya on kaheksa-aastane kassiproua, kelle elus on olnud häid inimesi ja ilusaid aegu, aga kes nüüd peab oma eluga ise edasi minema.

Freya on praegu sama sõbralik, rõõmsameelne ja mänguhimuline nagu siis, kui ta kunagi päris pisikesena meie varjupaigast oma peresse lahkus. Ta on seltsiv ja hooliv, inimesed on tema jaoks head ja usaldusväärsed sõbrad.