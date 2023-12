Varjupaigad tänavad: pitsakarp aitab loomad koju, pruutpaar loobus neljajalgsete nimel lilledest

Nii pruut kui peigmees on mõlemad üdini loomainimesed ja seetõttu tundus igati loogiline oma tähtsal päeval ka loomi meeles pidada. Nende peres on koer ja kass ning ka varasemalt on mõlemi elus olnud peaaegu alati mõni lemmikloom. Nad teadsid, et nad lilli ei soovi, kuna nii paljude lilledega pole lihtsalt midagi peale hakata. Koheselt hakkas mõte liikuma heategevuse suunas ja nii jõutigi järeldusele, et lilleraha tuleks annetada mõnele mittetulundusühingule. Annetuse saaja osas polnud vaja palju mõelda, kuna Maarja-Liisi ja Kaspari enda kallis koer Noora on just varjupaigast võetud.