Pst, ta magab! Nahkhiire äratamine talvel võib kustutada tema eluküünla

Nahkhiire nahkhiirelikult terav kuulmine on talle talvel paras nuhtlus, sest müra sunnib ärkama ja iga ärkamine on omakorda energiakulu.

Väikese looma energiavaru on kasin ja arvestatud kestma täpselt kevadeni. Kulub see varem lõpuni, jääb nahkhiirel kevad nägemata.

Nahkhiir on vähenõudlik loomake, kes magama seab end enamasti kas pööningule või keldrisse. Kui kahtlustad, et ka sinu elamise läheduses võib mõni neist talveund veeta, siis tuleks võimalusel hoiduda neis ruumides suurema müra tekitamisest. See ei tähenda, et majapidamises, kus need kaitselaused loomad talvituvad, tuleb edaspidi vaid sosinal kõneleda ja sussides astuda. Inimesele jäägu ikka tema toimetused.