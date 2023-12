KRUUSA TALU LOOMADE TÄNUVIDEO | Muu, auh, mää ja aitäh! Teie abiga saime tähistada mõnusat jõulupidu

Kõige enam tähelepanu pälvis koer Bruno, kes pererahva sõnul pälvis Aasta Looma tiitli, ent ka ponid, hobused, veised, kitsed ja lambad oli aasta vältel olnud nii head lapsed, et sobilikku toidukraami kingiti ka neile. Kruusa talu jõulumaad külastas pühade eel mitusada last, kellest mitmed olid neljajalgsetele sõpradele samuti kingitusi valmistanud.

Veel enne pühi sai talu omale juurde uue elaniku, pullvasikas Villi, kelle eluiga muidu oleks lühikeseks jäänud. Kuigi Villi vajab veel aega, et omavanustele pullikestele kasvus järele jõuda ja nabaümbruse põletikust taastuda, on loomaarsti sõnul temaga kõik korras.

MTÜ Paitame Loomakesi kinnitab, et jätkuvalt ei satu ükski nende hoolealustest kellegi toidulauale ja erinevatele keeruiste saatustega loomadele on kodu elu lõpuni tagatud. Talu tänab kõiki oma toetajaid ning kutsub üles osalema loosimängus, mille auhindadeks on imeline unenäopüüdja, termos ja soe pleed. Vaata lähemalt siit.