Ehmatus missugune! Sebastian kratsis oma silmamuna välja, ava tuli kinni õmmelda

Sebastian on tuhakarva hall rotipoiss, kes sündis 1. novembril ja elas toredalt väikse rotilapse elu - paraku ainult kuni detsembri alguseni. Sebastian sai silmavigastuse arvatavasti mängu käigus. Kodus, kus Sebastian kasvas, paraku aga ei osatud silmavigastusega enam toime tulla ja nii ta MTÜ hoole alla sattuski.

Rotiga kiirustati kohe kliinikusse, kus kinnitati silma haavandi olemasolu, millele arst andis hea prognoosi, et tõenäoliselt jääb silm ilusti alles aga väikese nägemislangusega. Paar päeva möödusid valuravi ja antibiootikumi saades, kuid Sebastian otsustas, et see silm on üleliia ja sai sellest siiski omal jõul lahti - ta silmamuna kukkus kerge kratsimise tõttu välja!

Pärast silma kaotust tõdes arst, et kuigi midagi enam suurt päästa ei ole, on operatsioon sellegipoolest vajalik. Sellest oli maha jäänud lahtise koega haav, mis vajas kirurgilist sekkumist. Teise valikuna oli võimalus lotot mängida ning loota, et lahtine kude ei muutuks põletikuliseks, mis omakorda võib levida kesknärvisüsteemi ning kujuneda veremürgituseks ehk sepsiseks.

Niisiis käis Sebastian 9. detsembril erakorralisel operatsioonil, kus tühjendati silmakoobas ning õmmeldi see kinni. Hoiukodus hakkas ta tasapisi juba taastuma, kuni opereeritud silm taas põletikku läks ja vajas uuesti arstlikku sekkumist. Samuti muutus rotipoisi teine silm üleöö valgeks ja ta oli tolleks hetkeks kaotanud oma nägemise.

Kahjuks ei ole paljudes Tallinna kliinikutes veterinaari kes oleks nõus närilisi vastu võtma (või nad on juhtumisi enamik samal ajal puhkusel) ning isegi erakorralise meditsiini osakond nentis, et nad ei saaks Sebastianit eriarsti puudumise tõttu aidata. Viimase katsena saadi ühendust Nõmme Loomakliinikuga, kus tööpäev oli just äsja lõppemas, kuid sealne veterinaar võttis rotipoisist patsiendi peale tööpäeva lõppu omast heast tahtest vastu.