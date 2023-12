Tõde või müüt: kas koertel esineb Downi sündroomi?

Kuigi ka loomadel esineb geenimutatsioone, ei kuulu kromosoomide jagunemise tõrkest põhjustatud Downi sündroom nende hulka - see on omane vaid inimestele. Põhjus on selles, et iga liigi geneetiline struktuur on erinev. Kui inimestel on 23 paari kromosoome, (kokku 46), siis koertel on kromosoome 39 paari (kokku 78).