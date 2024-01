Piret Kuiv uskus kaua aega, et tema perre ei tule kunagi koera - abikaasa vastuseis oli liiga suur. Ometi juhtus nii, et nüüdseks on ta mitme berni alpi karjakoera perenaine ja koeraomanikke abistava Pisi Aphrodite fondi asutaja. Meeleolukast kokku kasvamisest valmis hiljuti raamat „Meile ei tule kunagi koera“.