Depressioonis šimpans, kabuhirmus kodust põgenevad koerad. Ilutulestik täidab Eestimaa paanikaga

Loomaaia lähedalt Õismäelt on pauke kuulda detsembrikuu algusest peale. „Aastavahetuse ilutulestik on Tallinna loomaaia asukate jaoks iga-aastane probleem,“ nendib loomaaja pressiesindaja Agnes Janson. „Paljud loomad ja linnud on teadaolevalt palju parema kuulmisega kui inimene. Siinkohal on tähtis märkida, et uuringute kohaselt ületab ilutulestik isegi inimeste valuläve piiri. Tavaline liiklusmüra jääb vahemikku 70–90 detsibelli, kuid ilutulestik jääb 120–160 detsibelli vahele. Võttes seda arvesse, pole imekspandav, et loomi häirib aastavahetusel taevasse lastav pürotehnika metsikult. Nii nagu inimesel ärevas ja ootamatus olukorras käivitub ka loomadel „võitle ja põgene“ reaktsioon, mille tõttu võivad nad endale väga tõsiseid vigastusi tekitada.“