TAHAKS KOJU | Nooruke proua Aralia võlub elegantsi ja hoolitsetud välimusega

Noorel proua Aralial on nii vahva kahevärviline karvakasukas, et näib, nagu kannaks ta musta peakatet ja keepi ning lumivalgeid sukki ja särki. Ta on alati puhas ja alati hoolitsetud.

Arialia on nooruke, vaid 18 kuud elupäevi on tal möödunud, kuid kogemusi on juba kuhjaga. Ta on varjupaigas üles kasvatanud viis toredat poega, kes kõik endale vahvad pered leidnud ning nüüd on ta valmis ka ise uude koju minema.