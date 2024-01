Kas saad aidata? Ilvese kõrvade seisund ehmatas isegi loomaarsti

Aasta algas Pesaleidja jaoks karmilt. Hetkel tegelevad varjupaiga töötajad aktiivselt ühe eraisiku abistamisega, kel on loomade arv üle pea kasvanud. Abi vajava naise kodus kassidel kõrvu puhastades ning ussirohtusid ande, avastati, et kassipoiss Ilvese kõrv on väga kehvas seisus.