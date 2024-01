Tuppa sulgemine ei aidanud: ilutulestiku järel kodust pagenud koera otsingud kestavad mitmendat ööpäeva

Jonny pererahvas tegi kõik õpetuste järgi - paugutamise ajal hoiti koera toas ja keerati muusikagi valjemaks, et teda mitte traumeerida. Siiski õnnestus stressis koeral hiljem välja lipsata, kui ühe külalise jaoks korraks autovärav avati. Nüüd on Jonny kolmandat päeva kadunud ja siin-seal on näha olnud vaid käpajälgi, mis tõenäoliselt talle kuuluvad.

„Tuli info, et teda on nähtud Pala ja Kadrina kandis. Käisime kontrollimas, aga ei leidnud,“ ütles Jonny perenaine Raina, kelle sõnul on appi võetud hulk inimesi ja termokaamerad, samuti ümbruskond koera otsimise kuulutusi täis riputatud ja palutud abi ka erinevates sotsiaalmeediakanalites.

Otsingud, mida on läbi viidud ka öösiti, jätkuvad tänagi. „Oma näppe ei tunnegi, ainult valu, aga annaks või elu, et koera üles leiaks,“ kirjeldas perenaine. Ta lisas, et kuna Jonny on väga sõbralik, võis ta heas usus ka võõrastega kaasa minna või auto peale hüpata. Õnneks on tegu sellist tõugu koeraga, kes talub külma paremini kui mõni väiksem ja siledakarvalisem suguvend.

Raina toonitas, et igasugune abi on teretulnud. Kellel koera kohta mingitki infot on, palutakse helistada telefonil 53 583187.

Jonny ei ole ainus, kelle aastavahetuse paugud paanikasse ajasid. Facebooki koerateemalised foorumid on täis abipalved leida koeri, kes ühel või teisel moel kodust plagama saanud.

„Rakettide hirmus jooksis meie aeda üks koer. Saime omanikega kontakti, aga hetkel tundub, et koera tagasi pigem ei soovita ja nüüd proovime leida talle parema (hoiu)kodu,“ kirjutab üks grupi Eesti koerainimesed liige.