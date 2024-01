TAHAKS KOJU | Pallifännist Kusti otsib meeskonnakaaslasi

Kusti on rõõmsameelne ja energiline koerapoiss, kellel vanust vähem kui aasta ning kes armastab palju joosta, mängida ja uusi oskusi omandada. Kustile meeldivad väga pallid, tänaseks on ta juba peaaegu selgeks saanud, kuidas pall viskajale tagasi tuua, et mäng kestaks kauem.

See nooruke koerapoiss igatseb üle kõige sellist kodu, kus on suur hoov jooksmiseks ja pallimängudeks ning ka igasugust laadi treeninguks, sest elavust ja elevust on tema sees kohe mitme suure koera jagu. Ja muidugi on Kustile tähtis ka armastav pererahvas, kellega koos saaks hullata ja rõõmus olla.