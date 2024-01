Tehisintellekt tuleb laboriküülikutele appi

Ehkki AI-l põhinevad alternatiivid on juba kasutusel ja arendamisel, võtab nende laialdasem kasutuselevõtt aega ja nõuab täiendavat testimist ja regulatsiooni. Praegu on selliseid mudeleid kasutatud peamiselt akadeemilistes ringkondades ja teadusuuringutes, kuid loodetavasti jõuavad need varsti ka laiemasse kasutusse. Regulatsioonide kehtestamine võib samuti võtta aega, kuid juba on mõned riigid hakanud kehtestama seadusi, mis piiravad loomkatsete kasutamist.