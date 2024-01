Kas teadsid? Just seda värvi kassid on kõige haruldasemad

Kasside karvastiku värv sõltub organismi melaniinisisaldusest ning see omakorda pärilikkusest. Kassipoegade rakkudes on 38 kromosoomi, millest pooled on pärid emalt ja pooled isalt. Geenid võivad olla nii dominantsed kui retsessiivsed. Nagu nimetuski ütleb, on esimestel rohkem võimu kassi värvi määramisel.

Dominantsete geenide kandjate järeltulijad saavad karvastiku tumedama värvi vanematelt päranduseks. Seevastu kassipojad, kelle vanematel on rohkem retsessiivseid geene, on heledama karvkattega. Et kassipoeg sünniks üleni valgena, peab vähemalt üks tema vanematest pärinema valgete kasside vereliinist.

Valge värvus on albinismi geenimutatsiooni tulemus. See omakorda põhjustab ka asjaolu, et valgetel kassidel on silmad kas väga heledad või üks silm üht, teine teist värvi. Nagu arvukad uuringud näitavad, on üleni valged kassid üsna sageli ka kurdid.

Allikas: 20minutos.es