Paugutajaid juba ei peata: pürotehnikat lõhati tänavu isegi loomaaia parklas

Kahe aasta eest oli šimpans Betty pärast mürglit sedavõrd viletsas seisus, et tema puhul kaaluti isegi anesteesiat. „Saluudist tingitud stressist tekivad terviseprobleemid. Bettyle on vaja ravikuuri, ent seni on ta rohud välja sülitanud. Juhul, kui tema tervis lähitulevikus ei parane, peame juba kaaluma anesteesiat ja tilguti panemist,“ teatas loomaaed toona.

Ilutulestik mõjutab peaaegu kõiki loomaaia loomi: lisaks ahvilistele on stressis kabiloomad, kängurud, linnud ning ka mõningate kiskjate, näiteks leopardide puhul on märgata rahutust. Kuna pürotehnika kasutamine algab enamasti juba detsembri alguses, puudub loomaaial ka ressurss, et ööpäevaringselt hooldajat kohal hoida. Seetõttu on loomaaed seisukohal, et ilutulestik loomaaia ümbruses tuleks keelustada ning asendada laseri-, drooni- või valgusetendustega.