Puurikanade mured jõuavad riigikoguni, kaasa aitavad tuntud näitlejad ja muusikud

Kogu Euroopa liigub kanade puurispidamisest loobumise suunas. Saksamaal, Austrias, Taanis, Luksemburgis, Tšehhis, Slovakkias, Šveitsis ja Belgia regioonis Wallonias on kanade puurispidamine keelustatud. Paljudes teistes riikides on sarnane seadusloomeprotsess veel pooleli. Enamikes Euroopa riikides on suurimad jaeketid, hotelliketid, toiduainete tootjad jt teatanud üleminekust puurikanade munadelt vabapidamise kanade munadele: Lidl, Rimi, Prisma, Maxima, ICA, Aldi, Radisson, Hilton, Four Seasons, Nestle, Unilever, Barilla, IKEA, Vapiano, Circle K jpt.