Lendoravad saavad kõrgepingeliini alla ohutud liikumiskoridorid

RMK looduskaitseosakonna elurikkuse ja seire spetsialist Margus Pensa sõnul tingis liikumiskoridoride loomise lendorava senine levikumuster.

„Näeme elupaikade inventuuri põhjal, et Ida-Virumaal kaldub lendorav levima mööda suhteliselt kitsast maariba Narva jõe ja Peipsi järve ning elektriliinide vahel. Samas leidub selles piirkonnas talle asustamiseks sobivat vana metsa laiemalt, kuid ilmselt on üheks takistuseks just kõrgepingeliinide alune ala. Lendorav on küll suuteline maa peal edasi liikuma, aga lagedal alal on suurem oht langeda kiskjate saagiks. Seetõttu eelistab ta liuelda mööda puid, mis kulgevad elektriliini kõrvalt ja teisele poole liini metsadesse ta suunduma ei hakkagi,“ selgitas Pensa lendorava käitumist.

Tavapäraselt laseb Elering kõrgepingeliinide alla jäävas kaitsevööndis kasvavat taimestikku regulaarselt hooldada, mis tähendab, et iga 3-5 aasta tagant tehakse liinialune puhtaks.

Eleringi liinide käidu juht Andrus Veeleid tõi välja, et kõrgepingeliinide kaitsevööndid peavad olema hooldatud, et nii inimestele kui ka loomadele oleks kaitsevööndis liikumine ohutu ja sinna oleks võimalik ligi pääseda tehnikaga. Ohutu taimestiku kõrgus Eleringi liinikaitsevööndites on kuni 3 meetrit,“ selgitas ta.

RMK ja Eleringi kokkuleppel on edaspidi lendoravate jaoks kaks asukohta, mis kooskõlastati Keskkonnaameti spetsialistidega ja kus kõrgepingeliini kaitsevööndis asuv taimestik saab püsivalt alles jääda. RMK kohustus on tagada, et see ei kasvaks üle lubatud kolme meetri kõrguse piirmäära.

„Meie omalt poolt jälgime hoolsasti, et töövõtjad ei läheks hooldusega kogemata lendoravatele mõeldud rohekoridoride aladele,“ sõnas Andrus Veeleid. Lepingu kohaselt jääb ühe liikumiskoridori suuruseks umbes 30 meetri laiune ja 80 meetri pikkune ala