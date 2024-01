Istusin autosse ja hakkasin lahinal nutma! Aastavahetuse paukude järel põgenenud koer jõudis koju tagasi

Jonni perenaisele Rainale tuli 4. jaanuari õhtul kauaoodatud telefonikõne: ilmselt on see teie koer, kelle oma õuelt leidsime. „Artur oli Jonni leidnud maja küljelt lumehangest - pikutas seal. Mees oli veel vaadanud, et lumi liigutab. Läks siis vaatama ja see oli meie Jonni,“ kirjeldas Raina. „Küsisin veel, kas on kindel, et minu Jonni - see tundus nii ebareaalne kõne. Küsisin ka ühe tundemärgi kohta, mis kinnitaks, et on minu koer ja selle kinnituse ma Arturilt sain. Hakkasin lahinal nutma, istusin autosse ja võtsin suuna Metsapiiga tallu.“