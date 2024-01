Tõredast näksajast kodutute jalatsite varjupaiga direktoriks - Mango uus algus

Saabus 2023. aasta oktoober. Olime otsimas oma neljaliikmelisse perre uut lemmikut ning vähemalt esialgne soov oli, et see võiks olla saksa lambakoera kutsikas. No et koer, kes on pererahvale ülimalt ustav ja andeksandev, ent kelle intelligentsus võib ühel hetkel karuteene teha, kui pererahvas kasvatustöös midagi aia taha laseb.