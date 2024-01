Õnnetut Milliet ähvardab järk-järgult pimedaks jäämine, aitab vaid operatsioon välismaal

Bilateraalne katarakt ehk hallkae on geeniveast põhjustatud haigus, mida saab ravida ainult operatsioon. Kahjuks Eestis seda operatsiooni ei tehta, nii et Millie ainuke võimalus on teha operatsioon välismaal. Koera perenaine on uurinud võimalusi üle Euroopa ja teinud kindlaks, et kõige soodsamalt saab koera opereerida Soomes, kus kahe silma opereerimine maksab 2500 eurot, millele lisandub veel anesteesia hind.

Kuid enne operatsiooni tuleb teha koerale Soomes ka kõik uuringud, mille koguhinda ei saagi enne täpselt paika panna, kui arstid teevad kindlaks, kui palju protseduure on vaja teha. Juba visiiditasu on 120 eurot, nii et summa kujuneb päris suureks. Lisandub veel ka laevapiletite ja Soomes ööbimise hind. Millie perenaine on arvestanud, et kõik kokku läheb maksma vähemalt 4000 eurot, aga võimalik, et ka rohkem. Millie perenaine on pensionär ning tal pole sellist summat kusagilt võtta.

Kes on Millie?

Millie elab Murastes suure aiaga majas ja üle kõige armastab ta mängida, eriti palliga. Ta on väga aktiivne koer ja tahab pidevalt tegutseda. Ta on ka väga hooliv koer – kui ta näeb, et mõni pereliige on kurb, siis ta läheb kohe talle kaissu ja jagab musisid. Millie on ka väga nutikas ja mõtleb ise endale mänge välja, peidab mänguasju ja kutsub mõne pereliikme otsima. Ta armastab väga lapsi, sest need on sama mänguhimulised nagu temagi.

Kuid nüüd kaotab Millie iga päevaga oma nägemist. Ta on endiselt mänguhimuline, kuid iga päev juhtub seda, et ta jookseb palli taga ajades vastu seina, ta kardab pimedas välja minna ja haugub kojutulevate pereliikmete peale, sest ta ei näe kohe, kes tuli ja ehmatab. Lisaks Millie haiged silmad sügelevad ja ta väsib kiiresti, sest ta peab nii palju pingutama, et üldse midagi näha. Samuti lööb haigetesse silmadesse vahel põletik, mida saab õnneks silmatilkadega ravida.