Karamell veetis rohkem kui poole elust varjupaigas. Uus perenaine: ta on üks intelligentsemaid loomi, kellega olen elus kokku puutunud

Pererahva teadlik valik oli adopteerida kassid, kes on pikalt istuma jäänud ning kelle kojujõudmise tõenäosus on nullilähedane. „Jah, nende kohanemine võtab aega ning me ei välistanud ka varianti, et kummastki kassist ei saa kunagi sülelooma,“ räägib Maria. „Õnneks kogemus näitab, et kui olla ise tagasihoidlik ja kannatlik, siis varjupaigast võetud loom kohaneb ja annab vastu nii palju truud armastust, et natuke ootamist on seda väärt.“