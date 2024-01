Soojapuhurist süttinud põleng nõudis koera ja kasside elu

Päästeamet tuletab meelde, et korralikult soojustamata torude jäätumine on külmade ilmadega sage probleem. Torustike külmumise vältimiseks tuleb torustikud katta lisaisolatsiooniga. Mingil juhul ei tohi jäätunud torusid sulatada lahtise tulega või jätta järelevalveta soojapuhurit neid sulatama. Jäätunud torude sulatamiseks soovitame kasutada soojakaableid. Päästjad juhivad tähelepanu, et juhul kui sulatatakse siiski soojapuhuriga, tuleb seda teha järelevalve all, asetada seade eemale kergesti süttivatest asjadest ning juhtmed peavad olema kontrollitud ning seade heas töökorras.