Ma ei pahanda nendega kunagi! Kaitseingel Merle hoolitseb ära põlatud loomade eest seljaoperatsioonide kiuste

Tänaseks on Merle hoole all ligi sada kassi ja neli koera. Kõik koerad on päästetud ketist ja surmasüstist. „Eelnevate omanike meelest on nad olnud keerulised ja lootusetud, mõni nendest ka hammustanud. Mina saan öelda, et minu hoole all on neli imelist rõõmupalli, kellele lihtsalt ei ole antud võimalust ning nad on selle võimaluse eest ülitänulikud. Elu lühikese keti otsas teeb kurjaks ja kui inimene ei suuna oma koera, ei oska koer ka inimese soovi kohaselt käituda,“ on ta veendunud.

Merle lisab, et loomulikult pole kett ainus pahameele põhjus, mõni koer muutubki mingis vanuses keeruliseks, kui teda õigel ajal ei õpetata ega suunata. Siis valitaksegi kergem tee, looma äraandmine või magama panek selle asemel, et abi küsida. „Headus ning armastus võidavad kurjuse ning positiivse koolitusega on võimalik neid koeri ümber õpetada. Mitte kunagi ma ei pahanda nendega,“ kinnitab ta.

Põhiliselt hoolitseb Merle loomade eest üksi, vahel käib mõni tuttav või sõbranna abiks. „Kaks nädalat tagasi oli mul seljaoperatsioon ja haiglas viibimise ajal oli mul asendaja. Kuna aga koerad veel teisi inimesi väga ei usalda, oli mul välja mõeldud lahendused neile söögi panemiseks. Siiski minu mõnepäevane äraolek muutis nad õnnetuks ning isudki hakkasid vaikselt kaduma. Haiglast välja saades käisin kohe vaatasin loomad üle ning rahustasin maha ja siis oli kõik taas endine,“ räägib ta.

Kuna seljaprobleemid on olnud pool tema elust ja hiljuti leidis aset juba teine seljaoperatsioon, siis on ta õppinud sellega elama ja end hoidma. „Praegu mõõdukas füüsiline koormus on lubatud ja lausa soovituslik, seega loomadega rahulik ning ettevaatlik toimetamine on just see, mis hoiab mind tegevuses ja liikuvuses. Sundasendid ei ole veel lubatud aga kuna tunnen end ikkagi juba paremini võrreldes operatsioonile eelneva poole aastaga, siis loodetavasti varsti saan ka oma palgatööle tagasi suunduda. Loomadega toimetamine on minu hobi,“ jutustab ta.