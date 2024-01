Tallinna loomaaeda asub juhtima Kaupo Heinma

Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on Tallinna loomaaed suur ja ainulaadne asutus, millele oli uue juhi leidmine suur väljakutse. „Meie eesmärk oli leida loomaaiale eestvedav ja hooliv, inimeste ja protsesside juhtimist hästi valdav ning valdkonda tundev tippjuht. Ootame uuelt juhilt loomade heaolu tõstmist, külastajatele väärtuse loomist ning rahvusvaheliste võrgustikega koostöö arendamist. Kaupo Heinmat ootavad kahtlemata ees suured väljakutsed, kuid heas koostöös oma meeskonnaga on kõik sihid saavutatavad,“ sõnas Svet.

Kaupo Heinma hinnangul on Tallinna loomaaia direktori ametikoht äärmiselt väljakutseterohke. „Loodan olla organisatsioonile vääriline juht, sest varasemad direktorid on jätnud suured kingad, mida täita. Minu sooviks on arendada loomaeda selliselt, et võrdselt oleksid väärtustatud nii loomad, töötajad kui ka külalistajad. Siiski ei tohi unustada ka ruumi, kuhu loomaaeda tulles satutakse. See peab olema loodusega kooskõlas ning jätkusuutlik. Nende sammaste kaudu loomegi paremat loomaaeda,“ ütles Heinma.