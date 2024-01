Tallinna loomaaias avatakse seal asendusemagi ametit proovinud kunstniku näitus

Eesti-ungari päritolu Sándor Martin Stern oli hariduselt graafik, enim tuntud ja tunnustatud just loomade kujutajana. Sterni loodusvaatlustel põhinev pildilooming sisaldab lisaks dokumentaalsetele joonistustele ja avarellmaalidele ka raamatuillustratsioone, logosid ja postmargi kujundusi.

Illustratsioonidest on kõige tuntumad Ernest Seton-Thompsoni raamatule „Lugusid loomadest“ (Eesti Raamat, 1971) valminud joonistused, logodest mitu varianti Tallinna loomaaia tunnuseks olnud loomaaia esimesest asukast ilves Illust ning Euroopa Loomaaedade ja Akvaariumide Assotsiatsiooni (EAZA) logo. Filmimaailma on ta panustanud mängufilmi „Vallatud kurvid“ (1959, panoraamversioon „Ohtlikud kurvid“, 1961) kaasstsenaristina koos Dagmar Normetiga. Valik mälestusi loomaaias toimunud seiklustest on ilmunud raamatus „Sandori loomalood“ (Huma, 2005).