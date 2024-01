Las naabrid hoolitsevad! Hoolimatu omanik jätab loomad pakase kätte keti otsa nälga ning pääseb noomitusega

Lühike kett, millega kuudi asemel püstitatud uberikku ei pääse, jäätunud veekauss, kust juua on võimatu - just niisugustes tingimustes elas Pärnus Vaskrääma külas loomakaitsjatele silma jäänud koer. Ka samale omanikule kuuluva hobuse olukord polnud parem. See kohalikule poliitikule kuuluv majapidamine on aga vaid üks näidetest, millega Eestimaa loomakaitse liidul külmal ajal tegemist teha tuleb. Eesti on pakase kätte keti otsa unustatud koeri täis.