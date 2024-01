Teeme selgeks: üks põhjus, miks kassi piss nii tugevalt haiseb

Loomaarsti sõnul on peamiseks põhjuseks erinevus kassi ja koera toidusedeli vahel. Nimelt on kassid läbinisti lihasööjad.

„Kass on otseselt lihasööja ehk vajab toitumisel loomset päritolu koostisosi. Erinevalt koerast ei suuda kass toota tauriini - loomsetes kudedes leiduvat asendamatut aminohapet. Teine oluline toitaine kassidele on niatsiin. Koerte ja kasside toidusedeli peamine erinevus see, et kasside omal on suurem valkude protsent.“