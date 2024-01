Kas saad aidata? Häbelik paksuke Vallo kaotab kahtlaselt kaalu

Pesaleidja hoolealune Vallo on olnud alati hea isuga ja priskemat sorti kassipoiss. Viimaste tervisekontrollide käigus avastati, et ta on kõvasti alla võtnud. Tõsiasi ei väljendu mitte ainult numbrites, vaid ka visuaalselt on näha, et Vallo on peenemaks jäänud. Kaalulangus tekitab Pesaleidja töötajates muremõtteid, kuna tegemist on seeniorkassiga ning terviseprobleemidele tuleks seetõttu kohe jälile jõuda.