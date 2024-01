Kass kaenlasse ja varjupaigast koju? Küsimused, mida peaksid enne adopteerimist endale esitama

Lemmiklooma võtmine on tohutult suur vastutus, sest temast saab sinu uus pereliige. Omanik vastutab selle eest, et lemmikloomale antav sööt oleks toitev ja tasakaalustatud, loomal oleks pidev ligipääs puhtale joogiveele, et lemmikloom saaks piisavalt hoolt ning oleks sotsialiseeritud - ei ründaks inimesi ning teisi loomi ega tekitaks muud kahju.

Öösel jooksmine on kassidele loomupärane ning nende jaoks on see tihti kui jahi pidamine. Sellist kassi, kes terve öö eelistaks magada on tõesti raske kui mitte võimatu leida. Parim ravi on mänguteraapia, mis on läbi viidud õigel ajal iga päev. Kasulik on innustada kass mängima poolteist kuni kaks tundi enne Teie magamaminekut. Lisaks ei toimu sellised muutused üleöö ning rutiiniga harjumine vajab kindlasti aega ja kannatust.