Sünnib esimene koerte Tinder: Tartu õpilaste loodav rakendus viib neljajalgsed sõbrad omavahel kokku

WoofMatesi nime all alustav koerte tutvumisrakendus on praegu testimisjärgus. „Meie tiimis on koerte ekspert Margarita, kes on meile kõigile väga selgeks teinud, kui oluline on, et koerad suhtleksid oma liigikaaslastega. See vähendab käitumise probleeme ning terviseriske märgatavalt,“ põhjendas WoofMates`i osakonnajuht (COO) Anette Parviste. „Koerad - nagu ka inimesed - on sotsiaalsed olendid ja vajavad sõpru. Ühel koeral võiks tegelikult olla kaks-kolm kindlat sõpra, kellega ta saab pidevalt suhelda. Meie inimestena ei ole alati piisavad sõpradena, kuna meie väljenduse viisid erinevad ja samas ka inimesed ei saa hakkama, kui nende ainukesteks sõpradeks on koerad. Kuidas siis saavad koerad hakkama kui nende ainukesteks sõpradeks on inimesed?“