Koer magab terve päeva maha - on see ikka normaalne?

Inimestega võrreldes on koera unevajadus tõepoolest suurem. Üldjoontest võiks koer magada umbes poole ööpäevast ehk siis 12 tundi - seda juhul, kui koer on hea tervise juures nii vaimselt kui füüsiliselt, toitub tervislikult ja liigub piisavalt.

Mõistagi mõjutavad une- ja ärkveloleku aega ka vanus ning tõug ja sellest sõltuv loomupärane aktiivsus. Erinevate ekspertide sõnul on võib kutsika uneaeg ulatuda kuni 20 tunnini ööpäevas. Täiskasvanud koera jaoks on reeglina normaalne magada ööpäevast maha umbes 12 tundi. Vananedes kulub magamisele taas rohkem aega.

Erinevalt inimestest magab koer katkendlikku und, kuna ärksus on ta looduses elanud eellastele ellujäämise seisukohalt vajalik olnud. Tähelepanelikuks peaks omanik muutuma siis, kui koer ei reageeri stimulatsioonile enam tavapäraselt - on loium, aeglasem, tal puudub huvi muidu meeldinud tegevuste vastu või on teda raske äratada. See on märk, et tasub loomaarstiga nõu pidada. Samamoodi tuleks veterinaari poole pöörduda siis, kui koer muutub öösiti ootamatult rahutuks.