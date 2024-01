Kas saad aidata? Cara kahtlane matsutamine viitas tõsisemale tervisehädale

Kassitüdruk Cara saabus Pesaleidjasse 2022. aastal Loksa kolooniast tiinena ning nüüdseks on tema pesakond juba kodud leidnud. Cara aga istub endiselt Pesaleidja kratsipuudel ja unistab päris oma voodist.

Kassitüdruk Cara äratas vabapidamistoas tähelepanu, kuna matsutas kergelt suuga ning ei näinud kõige parem välja. Tervisekontroll kinnitas varjupaiga töötajatele, et loomake vajab ruttu hambaprotseduure - kiire pilk suhu andis mõista, et Caral on palju hambakivi, mis talle ebamugavust põhjustab.