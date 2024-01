Suunamudija jaoks menu, kassi jaoks piin? Kiisusid veetakse kaasa ka süstamatkadele ja kaljuronimistele

„Enamikes kohtades on sildil kirjas „koertele keelatud“, aga kassidele see ei laiene,“ naljatleb Sandra, kes võtab oma kassi kaasa mägimatkadele ning rongi- ja autosõitudele läbi Ameerika Ühendriikide. Tema seljakotis on kass kaasa teinud isegi kaljuronimise. Leidub neidki kasse, keda viiakse rannapuhkustele, jahiga seilama või kajakimatkadele.