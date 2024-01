Vale puha? Guinnessi rekordi püstitanud surnud koer võib tiitlist ilma jääda

Rafeiro do alentejo tõugu koerte keskmine eluiga jääb 12-14 aasta vahele, seega ei usu loomaarstid, et Bobi üle 31 aasta välja vedas. „Mitte ükski mu kolleegidest ei usu, et Bobi oli tegelikult 31-aastane,“ ütles loomaarst Danny Chambers The Guardianile. „Selleks, et Guinnessi rekordite raamat säilitaks oma usaldusväärsuse ja autoriteedi veterinaararstide silmis, peavad nad kindlasti avaldama mõned ümberlükkamatud tõendid.“

Bobi omanik Leonel Costa leidis, et veterinaaride koorekiht on talle sõja kuulutanud, kuna ta nimetas Bobi pikaealisuse saladuseks inimeste omaga sarnaseid toitumisharjumusi. See aga on vastuolus loomaarstide poolt soovitatavaga. „Kõik oleks teisiti, kui oleksime öelnud, et ta sõi kolm aastakümmet lemmikloomatoitu,“ ütles Costa ja lisas, et kõik dokumendid, mida GWR Bobi vanuse kinnitamiseks palus, on täidetud.