VIDEO JA FOTOD | Kanad tantsisid riigikogu ees end puurist vabaks

Nähtamatute Loomade asutaja ja tegevjuht Kristina Mering, kellel on olnud kandev roll varasemalt ka karusloomafarmide keelustamises, kommenteeris algatust: „See on tugev avalik tahteavaldus, mis juhib tähelepanu tungivale vajadusele parandada põllumajandusloomade heaolu. Tänane ühiskond on väga valmis muutusteks selles sektoris.“