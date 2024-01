ARVAMUS | Kui angerjas on tõesti nii ohustatud, nagu sa räägid, siis miks ta kaitse all ei ole?

Neile, kes leiavad, et „aga Euroopa angerjas ei ela vaid Eestis ja tema kaitseks tuleb meetmed kasutusele võtta üle Euroopa“, siis jah, muidugi, aga mis see teadmine meid siin Eestis õiget sammu takistab teha? Teeme ära ja siis räägime Euroopas ka.

Tegemist on globaalselt kriitilises seisundis oleva liigiga, kes on Eestis siiani kantud küll liikide punasesse nimestikku, kuid kaitse all ei ole ja suur osa avalikkusest pole angerja kriitilisest ohustatusest kuulnudki küsides: „Aga kui angerjas on nii ohustatud, nagu sa räägid, miks pole angerjas kaitse all?“

Euroopa Komisjon on leidnud, et angerjate taasasustamine on kasutu tegevus, 2013. aastal lisati angerjas kriitilise väljasuremisohu tõttu Washingtoni konventsiooni lisadesse, Rahvusvahelise mereuurimise nõukogu teadlased soovitavad 2023. aastast angerjapüük peatada Euroopa kõigis püügipiirkondades, Euroopa Komisjon tegi ettepaneku keelata angerjapüük Atlandi ookeanis ja Läänemeres. Meil aga räägib Koržets riigitelevisioonis kuidas angerjat püüda, kui maitsev angerjas on ning kuidas teda toiduks valmistada.

Lauri Saks, TÜ kalabioloogia ja kalanduse osakonna ihtüoloogia ja kalanduse kaasprofessor on öelnud , et kui angerja seisund on halvem kui looduskaitse sümboliks oleval pandal, siis kuidas on võimalik, et me angerja puhul üldse räägime gurmee-kalanduslikust avaliku rahaga teostatavast angerjakasvatusprogrammist?

20. novembril oli keskkonnakomisjoni istungil Loomuse ja Eesti Loomakaitse Seltsi pöördumise Euroopa angerja kaitse alla võtmine raames kõnealune teema korra juba ka arutlusel. Kohtumisel otsust ei tehtud, kuid mitmed olulised asjad said välja öeldud küll, mida tänase arutelu valguses hea ja edasiviiv meenutada.

Igor Taro, keskkonnakomisjoni esimees mainis, et Eesti saab olla poliitiline eeskuju, et teised riigid tegutseksid samamoodi ning kujuneks ühtne rahvusvaheline praktika. Tiit Maran, Riigikogu liige, sõnas, et 1970ndate angerjate arvukusest on täna maailmas alles umbes 3% ning see on üha vähenemas.

Probleemiks on klaasangerja väljapüügis olev suremus, mille kohta on küll andmeid vähe, aga tuuakse välja, et suremus on 50-60%. Lisaks soovitas hiljuti Maailma Looduskaitseorganisatsioon, et tuleks rakendada täielikku ettevaatusprintsiipi, seega tuleks 2024. aastast keelata angerjate väljapüük kõikidest elupaikadest, sh angerja ümberasustamiseks tehtav püük. Samuti toodi välja, et antropogeense päritoluga suremus tuleb viia nulli nii kiiresti kui võimalik.

Selle aasta suvel soovis Euroopa Komisjon keelustada täielikult angerjapüügi, aga liikmesriikide kalandusministrid muutsid seda seisukohta. Herki Tuus, kalavarude osakonna peaspetsialist selgitas, et Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi haldusalas olevate seaduste alusel ei ole võimalik täna keelata kalakasvanduste pidamist ega kaubanduse poolt (angerja müüki), kuna selleks ei ole vastavat alust. (Keskkonnakaalutlused tunduvad päris tugevad, arvestades angerja erakordset ohustatust). Samuti selgitas Tuus, et Regionaal- ja Põllumajandusministeerium (REM) ei ole veel oma lõplikke seisukohti selles küsimuses paika pannud, aga angerjas on kahtlemata ohustatud liik.