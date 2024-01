Neid tuli nagu Vändrast saelaudu, loendamine läks sassi! Vapper koer tõi Muhus ilmale 19 kutsikat

Et kutsikaid on kõhus palju, võis oletada juba esimese tiinuskuu järel tehtud ultraheli põhjal. Hilisem röntgen näitas, et võib oodata 15-16 kutsikat. „Kõht oli kutsikaid täis, aga mõtlesin, et viisteist - pole hullu. Yamico on väga tubli emane, saab hakkama,“ lausus Kennel Dra MinjenTibetan Mastiff perenaine Kai Aas.