TAHAKS KOJU | Seikleja Uudo ootab oma salapärasesse loosse õnnelikku pööret

Uudo vasak silm on kunagi viga saanud, kuid nägemisvõime säilis ja tema praegust elukvaliteeti ei häiri see mitte raasugi. Kuigi Uudo loo algus on kaetud salapäraga, ootab koer kedagi, kellel on natukenegi võimalust ning hoolivust, et kogu loole päriselt õnnelik lõpp meisterdada. Teiste koertega Uudol varasem kokkupuude puudub.