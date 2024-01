Kuhu kadusid põdrad? Ka jahimehed on mures!

„Põdra arvukus on saavutanud taseme, millest allapoole ei tohi minna. Kahjud metsale on minimaalsed, aga põtrade arvukus ja järelkasv on jäänud väiksemaks. Kui me samuti jätkame, ei välista ma seda, et põdrajaht mitmetes piirkondades peatatakse. Targem oleks edaspidi küttida säästlikult ja küttimismahtusid selgelt vähendada. Peame jahiseltsides hoolikalt jälgima, et me üle juurdekasvu ei küti. Põder on meie metsade uhkus, keda tuleb väärtustada ja hoida ning tagada tema jätkusuutlik asurkond,“ ütles EJS-i president Margus Puust.