ILSE BLOGI | Teeme lõhnad juurde!

Nimelt on Ilsel harjumus omale lõhnad juurde teha. Mitte sellisel viisil, nagu kahejalgsed seda harjunud tegema on, aga võõrasse kohta jõudes ta algatuseks aeleb rituaalselt seal, kus vähegi lastakse. Jahikoera värk, arvab, et teda siis ei märgata (ehkki me enamasti, vähemalt talvel, käime kohtades, kus hundi- või lõvirünnaku ohud on minimeeritud).