Talveks dieedile või hoopis polstrit koguma? Ekspert selgitab, kui palju lemmikloom külmal ajal sööma peaks

Ekspert rõhutab, et äärmiselt oluline on tugevdada talvel lemmiklooma organismi – kasutada toidulisandeid ja valida kõige väärtuslikuma koostisega toit.

Evgenia Sveshnikova sõnul on suurem kalorikogus talvel eriti oluline koertele, kes treenivad ja elavad õues. Neile soovitatakse toidukogust isegi kahekordistada: „Talvel on värskes õhus elavatel ja väga aktiivsetel lemmikloomadel oluline kasvatada endale soojust andev rasvakiht. Vastasel juhul pole neil energiat, et sooja saada.“

„Kui loom ei ole väga aktiivne, veedab palju aega pikali, siis soovitatakse tema toidunormi kolmandiku võrra tõsta ja jälgida, kui palju ta sööb. Tavaliselt tunnevad lemmikloomad ise, kui palju neile piisab, nii et kui nad kogu toitu ära ei söö, tuleb anda neile veidi vähem,“ soovitab ekspert ja lisab, et kui määra tõsta liiga palju, võib ta kaalus liialt juurde võtta.

Ta märgib, et viimane variant on mugavam ja lihtsam: „Toidu vahetamisel tuleb teha üleminekuperiood, see aga võtab aega, seega on lihtsam lihtsalt suurendada olemasoleva toidu normi.“

KIKA ekspert nendib, et nii nagu inimese organism, peab ka looma organism külmal aastaajal soojust hoidma, seega kulutab ta rohkem energiat. Kuna põhiline energiaallikas on toit, siis talvel on soovitatav valida kaloririkkam toit või suurendada tavatoidu kogust.

„Külma tõttu võib neljajalgse sõbra organism olla rohkem kurnatud, immuunsüsteem nõrgeneda, mistõttu on oluline kasutada toidulisandeid. Näiteks kaltsiumkriidi ja vulkaanilise päritoluga klinoptiloliidi lisand sisaldab oma koostises räni, mis võib aidata omastada toidust saadavaid vitamiine“, märgib Evgenia Sveshnikova.

Teine tervislik valik on lõheõli, mis on rikas Omega-3 küllastunud rasvhapete poolest. Lisaks kujutab külm eksperdi sõnul ohtu suurt tõugu koerte liigestele ning lõheõli on sel juhul kõige olulisem ennetusmeede.

„Need toidulisandid on kasulikud sujuvaks ainevahetuseks, võivad aidata parandada südame-veresoonkonna funktsiooni, liigeste tervist ning säilitada karvkatte ja naha tervist. Lisaks armastavad paljud neljajalgsed sõbrad lõheõli, nii et sellega saab maitsestada kuivtoitu,“ märgib asjatundja.

Toidu aluseks peaksid olema valgud

Evgenia Sveshnikova toob välja, et immuunsust aitab tugevdada ka loodusliku koostisega „super premium“ klassi toit, kuna see on vitamiini- ja mineraalainerikas: „Toidu valikul tuleb arvestada, et põhiline valguallikas peab olema loomset päritolu, näiteks liha või kala. Mida suurem on nende osakaal kompositsioonis, seda parem. Sellisele toidule lisatakse ka erinevaid vitamiine ja mineraalaineid, nii et saab valida konkreetse toidu vastavalt oma lemmiklooma individuaalsetele vajadustele.“

KIKA eksperdi sõnul võib kartuli- või teraviljapõhise madalama klassi loomatoit imenduda mittetäielikult, väljutada koos väljaheitega, ilma et see organismile mingit kasu tooks.

„Sest lausa 80% lemmiklooma tervisevalemist koosneb tasakaalustatud toitumisest (ülejäänud 20% on igapäevane hooldus) ning sellele tuleb pöörata erilist tähelepanu. Tervisliku toitumise püramiid koosneb 80% kuivtoidust, 10-12% konservidest, 3-5% maiustest ja 1-3% toidulisanditest. Need proportsioonid ei pea muutuma igal aastaajal, kuid see on oluline, et talvel tarbitav kalorite hulk oleks suurem“, võtab Kika ekspert Evgenia Sveshnikova kokku.