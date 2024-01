Rohelisel aastaajal on kõik muretu, soe ja ilus . Looduses jagub sööki kõigile. Talv on aga see aeg, kui kitsed ja kährikud tulevad aedadesse söögipoolist otsima, rebased laokil kodulinde jahtima ja ka väikekiskjad tungivad lautadesse, lakapealsetele ja kuuridesse sooja ja maitsvat hankima.