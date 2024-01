Mitu miljonit surma aastas! Just seda looma peab tehisintellekt maailma kõige ohtlikumaks

See sääsk toitub valdavalt inimverest ning võib kanda haigusi nagu malaaria, zika ja chikungunya viirus ning dengepalavik. Need põhjustavad miljoneid surmi aastas.

Kiskjast roomaja on tuntud oma agressiivsuse poolest, mis omakorda on tingitud looduslike elupaikade hävitamisest. Enim on inimesi rünnanud niiluse krokodillid.