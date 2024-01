Sada tuhat eurot ja šokivangistus: kas karmile kohtuotsusele järgneb koerte eutaneerimiste laine?

„Ma kujutan ette seda kohutavat surmahirmu kannatanu nahas: ta on kaitsetult pikali maas ja koerad rebivad talt peanahka. Isegi suurem meesterahvas ei saaks nende koerte vastu. Õigluse seisukohalt on selline karistus muidugi põhjendatud, aga magama oleks tulnud panna pahatahtlik omanik, mitte koerad. Seda enam, et inimest oli mitu korda eelnevalt korrale kutsutud, aga tema suhtumine oli ikka: minu maailm, minu koerad, käivad, kus tahavad!“ on Loomapäästegrupi asutaja Heiki Valner resoluutne.

Valner kahtlustab, et pretsedent annab hoogu erinevatele naabrite vahelistele konfliktidele, mille käigus on koera peale võimalik kaevata ja omanikult hüvitist nõuda. See, et naabri koer nimme väravast välja lastakse, teda haukuma ärritatakse ja tema „hulkumist“ videokaameraga salvestatakse, on tema sõnul sage praktika. „See kontingent, kes koeri vihkab, on suur, seega peab ette nägema, et ka valekaebused hakkavad sagenema,“ arvab ta.