Loomkatsed haridusasutustes: kas neile leidub alternatiivi?

Loomuse podcasti Loomade Hääl 67. episoodis on saatejuhil Sirli Spelmanil külas Bosnia ja Herzegovina aktiivne loomaõiguste aktivist Maida Šabeta-Lemajić, rahvusvahelise hariduse võrgustiku InterNICHE liige.

Vestluse fookuses on loomkatsete (eba)vajalikkus hariduses ning teaduses ja julmusevabade alternatiivide kasutamine ja nende poole liikumine. Šabeta-Lemajić jagab kuulajatega oma tausta, enda osalemist kampaaniates loomkatsete vastu hariduses ja enda toimetamisi Ida-Euroopas, eriti Balkani riikides.

Šabeta-Lemajić avastas 2009. aastal loomkatsete ulatuse akadeemilistes keskkondades ja sai šoki, kuid aastatega on teaduses toimunud märkimisväärne edasiminek julmusevabade alternatiivide leidmisel ja kasutamisel. Šabeta-Lemajić kirjeldas näitena praktikaid nagu rakukultuurid ja in vitro meetod.

Šabeta-Lemajić rõhutas, et muutustega kohanemine ei puuduta ainult loomade heaolu, vaid ka hariduse ja teaduse edendamist. Alternatiivide tõhususe statistika esitamine on selle teekonna juures oluline. Konverentsid on kujunenud võimsateks alternatiivide arutelu platvormideks pakkudes võimalust ülikoolidele teaduslikke tõendeid esitada ja arutleda loomkatsete mittevajalikkuse üle.