TAHAKS KOJU | Jutukas hiiglane Juss kandideerib kontoritööle

Juss on tõeliselt suurt kasvu poiss oma parimais aastais, mida on kogunenud juba 10, aga mis pole mõju avaldanud ei tema meele- ega mõtteerksusele.

Jussi seitsmekilone trimmis keha on kaetud turvaliselt ja tuttavalt triibulise karvakasukaga, mis on alati hästi hoolitsetud ning valge manisk ja valged sokid on ka alati puhtad ja säravad.