INTERVJUU | Minister Madis Kallas: loomakaitsealane õigusruum on ajale jalgu jäänud, ketikoerte teemaga jätkame kevadel

Ministeeriumini jõuab nii meedia kui ka tähelepanelike kodanike vahendusel üsna regulaarselt loomade heaolu puudutavaid lugusid. Tunnistan, et piltidelt ja videotelt nähtut on vahel uskumatu ja keeruline vaadata, ning mõistan ühiskonna järjest kõrgemaid ootusi riigile, et loomade heaolu oleks igal pool tagatud.